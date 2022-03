Ex-président brésilien : Une cour d'appel ordonne la libération de Lula

À la surprise générale, une cour d'appel brésilienne a ordonné dimanche la libération de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis début avril pour corruption.

Lula a été condamné à douze ans et un mois de prison pour corruption et incarcéré depuis début avril.

La décision judiciaire stipule que la libération doit avoir lieu «selon le régime d'urgence en la date d'aujourd'hui, en présentant cet ordre à quelconque autorité policière présente au siège de la police fédérale de Curitiba», où Lula est incarcéré. Cette décision a été prise par un des juges du TRF4 de Porto Alegre, cour d'appel qui a alourdi de 9 ans et six mois à 12 ans et un mois la peine de prison de l'ex-président (2003-2010), en tête des intentions de vote pour la présidentielle d'octobre.