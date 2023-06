Sortie ciné : Une course contre la montre pour protéger la planète

Lorsque Barry Allen (Ezra Miller) se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé, les réalités vont s’affronter dans «The Flash». Car ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l’avenir, et Barry se retrouve pris au piège d’une réalité où le général Zod (Michael Shannon) est de retour, menaçant par là même d’anéantir la planète, et où les super-héros ont disparu.

À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré, qui n’est pas forcément celui qu’il recherche. Barry s’engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu’il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l’univers?

Annoncé depuis près de deux décennies, avec successivement les noms de David S. Goyer («Constatine»), Seth Grahame-Smith («Orgueil et Préjugés») ou encore Rick Famuyiwa («Dope») aux commandes, le projet a finalement vu le cinéaste argentin Andy Muschietti («Ça») s’installer derrière la caméra en 2019. Côté casting, le comédien Ezra Miller a été engagé dès 2014 pour incarner Barry Allen. Mais il aura fallu attendre presque dix ans pour voir un film solo consacré au super-héros, d’abord apparu dans «Batman v Superman» et «Justice League».

Engagée pour incarner Iris West dans «The Flash» quand Rick Famuyiwa, qui l’avait dirigée dans «Dope», était attaché à la réalisation du film, Kiersey Clemons avait fini par quitter le projet. Mais l’actrice est finalement bien de retour dans «The Flash», faisant d’elle la seconde comédienne à camper Iris West en chair et en os, après Candice Patton dans la série «Flash».

Doté d’un budget de 220 millions de dollars, «The Flash» a coûté plus cher que «Wonder Woman 1984» (200 millions) ou «Black Adam» (190 millions, puis 260 suite aux reshoots), et se présente comme l’un des projets les plus onéreux de DC Studios.

«The Flash»