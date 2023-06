Ciné/Actrice luxembourgeoise: Une course effrénée contre la maladie pour Vicky Krieps

Hélène (Vicky Krieps) est une Luxembourgeoise de 33 ans qui vit à Bordeaux. Elle est mariée avec Mathieu (Gaspard Ulliel) depuis de nombreuses années. Leur vie bascule lorsque l’on diagnostique à Hélène une maladie pulmonaire rare et incurable. Elle est totalement désemparée, ne sachant pas comment gérer cette nouvelle situation. Le seul espoir qu’il reste est une greffe des poumons, à condition de trouver un donneur et que la greffe réussisse.

En quête de réponses, Hélène tombe sur un blogueur norvégien, gravement malade lui aussi, qui raconte sa vie avec un mélange de sincérité et d’humour acerbe. Cette attitude et la nature incroyable du pays scandinave attirent la jeune femme. Elle contacte le blogueur et une relation commence entre eux car elle semble être alors capable d’exprimer ses sentiments. Même s’il lui est difficile de quitter Mathieu, Hélène écoute son instinct et décide de partir seule en Norvège afin de pouvoir trouver sa voie.