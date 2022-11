Etats-Unis: Une crise cardiaque l’emporte, son fils meurt de faim

États-Unis : Une crise cardiaque l’emporte, son fils meurt de faim

Neuf mois après la mort d’un homme de 59 ans et de son fils de 2 ans à Geneva (New York), les autorités ont levé le voile sur ce mystérieux drame. Et la réalité est tragique, écrit NBC News. David Conde et son petit garçon ont été vus pour la dernière fois le 22 janvier 2022. Inquiets de ne plus avoir de nouvelles du quinquagénaire, des membres de sa famille ont alerté les autorités le 15 février. Une fois arrivées dans l’immeuble où vivait David, les forces de l’ordre ont dû défoncer la porte pour pouvoir entrer dans le logement, qui était verrouillé à double tour.