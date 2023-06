Famille royale: «Une cruauté à couper le souffle»: un ami d’Elizabeth II dégomme Harry

Harry et Meghan ont fini de régler leurs comptes avec la famille royale. C’est du moins ce qu’a affirmé cette semaine le Sun. Selon le tabloïd britannique, qui cite une source proche du couple, ce dernier ne donnera plus d’interviews fracassantes, n’apparaîtra plus sur Netflix et n’a pas prévu non plus de sortir un nouveau livre explosif. «Cette période de leur vie est terminée, parce qu’il n’y a plus rien à dire», confie cette source, qui ajoute que les Sussex se contenteront désormais d’œuvrer pour le géant du streaming derrière les caméras.