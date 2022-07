Piratage au Luxembourg : Creos et Enovos victimes d'une cyberattaque

«La cellule de crise du groupe Encevo a été déclenchée immédiatement et la situation est actuellement sous contrôle (...) Nous sommes en train de réunir tous les éléments nécessaires à la compréhension et à la résolution complète de l’incident». Si des dysfonctionnements perdurent, la fourniture d'électricité et de gaz n'a pas été touchée et le service dépannage fonctionne.