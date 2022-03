En Ukraine : Une cyberattaque vise le ministère de la Défense

Le site du ministère de la Défense et deux grosses banques d'État ont été visés par une cyberattaque, ont annoncé mardi soir les autorités ukrainiennes.

Plusieurs sites Internet militaires officiels ukrainiens, et deux banques publiques ont été visés par une cyberattaque, ont annoncé mardi soir les autorités ukrainiennes, en pleine crise russo-ukrainienne.

Le Centre gouvernemental pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information a pointé du doigt «l'agresseur», une expression généralement utilisée pour désigner la Russie - dans un communiqué publié sur Facebook. L'attaque a visé les sites du ministère de la Défense et des forces armées du pays, qui étaient inaccessibles, ainsi que les banques Privatbank et Ochtchabank, dont les services en ligne ont été perturbés.