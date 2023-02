Opposition au Venezuela : Une date fixée pour une primaire afin de désigner le rival de Maduro

«C’est notre date, nous l’avons fixée avec la plus grande rigueur», a déclaré mercredi à la presse Jesus María Casal, président de la commission nationale des primaires. La présidentielle est prévue en 2024 et l’opposition doit d’ici là surmonter de profondes divisions, notamment depuis qu’elle a mis fin en janvier à la «présidence» et au «gouvernement intérimaire» de Juan Guaido.