Au Luxembourg : Une date pour la nouvelle taxe CO2 a été trouvée

LUXEMBOURG - Les députés se sont mis d'accord, ce jeudi, sur la date à laquelle la nouvelle méthode de calcul des émissions de CO2 des voitures neuves entrera en vigueur.

Dés l'année prochaine, donc, les émissions de CO2 des voitures seront calculées différemment, sur la base de la nouvelle norme WLT (worldwide harmonized light duty test procedure) et non plus selon la norme NEDC (New European Driving Cycle), en vigueur depuis les années 1980. Au moment de présenter le texte, en février dernier, le ministre de la Mobilité François Bausch avait précisé qu'il «ne s’agit pas d’une augmentation du montant de la taxe sur les véhicules autoroutiers, mais d’une nouvelle modalité de calcul pour les émissions de CO2». Nouvelle modalité qui apportera toutefois des recettes supplémentaires à l'État, de l'ordre de 20% soit environ 1,5 million d'euros selon le texte de loi.