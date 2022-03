Crash de Luxair : Une décision avant les vacances judiciaires

Actuellement, huit personnes sont mises en cause et pourraient se retrouver devant la justice, trois anciens directeurs de Luxair, le pilote, trois responsables techniques de Luxair et un ancien directeur de l'Aviation civile.

Par ailleurs, la chambre du Conseil ne devrait pas rendre son avis sur l'affaire du Bommeleeër avant la fin de l'année. La chambre avait été saisie le 24 mars dernier. Deux anciens membres de la gendarmerie sont mis en cause.