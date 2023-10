Une déferlante de monstres en vue à Esch

«Lors de notre première parade de monstres, un participant s’est enfermé dans la cabine téléphonique près du théâtre d’Esch. Puis a texté tous ses copains déguisés en zombies pour qu’ils viennent attaquer sa cabine et il les a filmés en mode found footage (NDLR: faux documentaire d’horreur)», relate Gérard Kraus, président de la Science Fiction Fantasy Society Luxembourg (sffslux).

Après une longue absence, la Monster Walk est de retour samedi à Esch-sur-Alzette. Cette fois lors d’un après-midi entier de festivités organisé avec le syndicat d’initiative de la ville. «On s’occupe déjà de la chasse aux œufs, du cortège de saint Nicolas, de la cavalcade, l’événementiel, ça nous connaît, souligne Pedro Oliveira, président du syndicat. Dès midi, place de l’Hôtel-de-Ville, il y aura des food trucks, un DJ et des ateliers de décoration de gâteaux et de maquillage pour les enfants. Les commerces seront décorés pour Halloween et leurs employés déguisés».