Etats-Unis – Une déficiente mentale va être exécutée

États-Unis : Une déficiente mentale va être exécutée

Teresa Lewis, une femme blanche de 41 ans, au quotient intellectuel bien en dessous de la norme, devrait être exécutée jeudi pour le meurtre de son mari et du fils de celui-ci.

Signe de la singularité du phénomène, Teresa Lewis est enfermée depuis sa condamnation à mort en 2003 dans une unité séparée de la prison haute sécurité pour femmes de Virginie, qui ne possède pas de couloir de la mort féminin, a précisé son avocat, James Rocap. Elle a avoué avoir laissé ouvert en octobre 2002 la porte de la caravane où elle vivait en famille pour que deux complices, respectivement âgés de 19 et 22 ans, y pénètrent et tuent par balle son mari et le fils de celui-ci, un militaire âgé de 25 ans. L'objectif était d'empocher les assurances-vie des deux hommes.

Teresa Lewis avait rencontré ses complices au supermarché, l'un d'entre eux était devenu son amant et elle avait encouragé sa fille de 16 ans à entamer une relation avec le plus jeune. Tous trois ont plaidé coupable du double meurtre. Les deux auteurs ont été condamnés à la prison à vie mais Teresa Lewis - qui avait renoncé à un procès en bonne et due forme - a été considérée par le juge en charge de sa condamnation comme l'instigatrice des meurtres, «la tête du serpent», avait-il estimé, et envoyée à la mort.