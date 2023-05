Jeux des petits Etats d'Europe: Une délégation luxembourgeoise réduite aux JPEE à Malte

Les têtes d'affiche de la délégation seront les athlètes internationaux Bob Bertemes (poids et disque) et Charel Grethen (1500 m) ainsi que des nageurs comme Max Mannes ou Julien Henx , qui multiplieront les épreuves dans un sport toujours fournisseur en médailles pour le Luxembourg. D'autres, comme les pongistes Ni Xia Lian et Sarah De Nutte, manqueront à l'appel, préférant se concentrer sur d'autres tournois dans l'optique d'une qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Des disciplines moins favorables

Les sports collectifs (basket-ball à 5 et à 3, rugby) n'ont quant à eux pas encore présenté leurs sélections pour la compétition, où le basket 3x3 et le rugby à sept vont faire leur apparition. En plus de ses athlètes, le Grand-Duché enverra à Malte 41 superviseurs, 17 représentants du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) et neuf juges ou arbitres.