En Corée du Nord: Une délégation russe à Pyongyang pour «revitaliser» les relations

Une délégation russe dirigée par le ministre des Ressources naturelles Alexander Kozlov effectue une visite en Corée du Nord, ont annoncé mercredi les médias d’État de Pyongyang, la coopération accrue entre les deux pays inquiétant Washington et Séoul.

Cette visite intervient environ une semaine après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les liens entre Pyongyang et Moscou étaient «croissants et dangereux», avant d’exhorter Pékin, l’allié de la Corée du Nord, à réfréner le pays doté de l’arme nucléaire.

La délégation est arrivée à Pyongyang mardi, selon l’agence officielle KCNA, pour discuter de la «coopération dans les domaines du commerce, de l’économie, de la science et de la technologie». Une réception a été organisée à l’hôtel Koryo dans la capitale nord-coréenne mardi, selon KCNA, au cours de laquelle des discours ont été prononcés et les participants se sont mis d’accord pour «revitaliser davantage les relations bilatérales dans tous les domaines et les faire passer à un stade supérieur».