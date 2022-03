Apple : Une demande «phénoménale» d'iPhone 5

La marque à la pomme a annoncé lundi avoir enregistré plus de 2 millions de pré-commandes en 24 heures pour son nouveau téléphone multimédias iPhone 5.

L'iPhone 5 sera en vente en magasins dans 9 pays, dont la France et les États-Unis, à partir du 21 septembre, mais pouvait être commandé en ligne à partir de vendredi. «La réponse des clients à l'iPhone a été phénoménale», s'est félicité le chef marketing d'Apple, Philip Schiller, cité dans le communiqué. «La demande a dépassé l'offre initiale, et si la majorité des pré-commandes seront livrées aux clients le 21 septembre, beaucoup ne seront livrées qu'en octobre», précise le groupe.

Apple avait allongé dès vendredi les délais de livraison annoncés dans ses boutiques de vente en ligne. L'iPhone suscitait une énorme attente de fans, et certains experts ont prédit qu'il serait le plus gros lancement de produit technologique de la saison, estimant que 10 millions d'exemplaires pourraient être vendus dès les premiers jours de commercialisation.

Après les 9 premiers pays (États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Allemagne, Australie, Japon, Hong Kong et Singapour), la liste sera élargie à 20 pays supplémentaires la semaine prochaine, et en comptera une centaine d'autres d'ici la fin de l'année. C'est l'un des rythmes de lancement les plus rapides pour un téléphone Apple.