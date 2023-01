En Belgique : Une députée belge s'emmêle les pinceaux sur le 21 juillet

Jacqueline Galant estime que «quand on vient s'installer dans un pays, on doit connaître sa culture, son histoire».

«Est-ce qu’on n’est pas en train de demander aux étrangers d’être plus belges que les Belges eux-mêmes?»: c'est la question qu'un journaliste de Bel RTL a posée ce vendredi matin à Jacqueline Galant, députée du Mouvement réformateur qui s'est prononcée en faveur d'un «test de citoyenneté» pour les étrangers souhaitant devenir belges.

«Le politique a raté le train de l'intégration ici en Wallonie», a confié la politique. «On ne voit plus cette mixité», ajoute-t-elle. «C'est important que les personnes qui choisissent de venir s'installer en Belgique intègrent la langue…». Le journaliste interroge alors la députée: «Est-ce qu'on demande aux Belges par exemple quel est le chef-lieu de la province du Brabant flamand ou à quoi correspond le 21 juillet?».

«La Marseillaise» au lieu de «la Brabançonne»

«Je trouve que quand on vient s'installer dans un pays, on doit connaître sa culture, son histoire», rétorque Jacqueline Galant. «Et nous, Belges, nous avons notre éducation, notre enseignement qui nous permet d'avoir toutes ces connaissances». Sauf que, rappelle le journaliste, un Premier ministre a chanté la «Marseillaise» au lieu de la «Brabançonne» (Yves Leterme en 2007, ndlr) et insiste à plusieurs reprises: «Vous, vous savez à quoi correspond le 21 juillet?».