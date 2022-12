Turquie : Une dernière vidéo sur Instagram puis le crash fatal

L’avion a décollé à 15h13 de Pamukova, et Burcu a sorti son téléphone pour immortaliser les premières minutes du vol et poster les images sur son compte Instagram. Tout semblait se dérouler normalement jusqu’à ce que la communication entre les contrôleurs aériens et l’appareil ne soit coupée. Il était 15h32 quand le biplace, qui volait alors à une altitude de 1 200 mètres, a heurté une ligne à haute tension. L’avion a pris feu et s’est écrasé au sol, sous les yeux de plusieurs ouvriers travaillant dans une usine de gaz naturel d’Osmangazi.