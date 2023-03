Luise, 12 ans, a été poignardée à mort par deux filles âgées de 12 et 13 ans. Une habitante de la petite ville de Freudenberg s'est confiée dans les médias allemands.

Drame en Allemagne : Une des ados meurtrières décrite comme une «enfant polie et très bien élevée»

La petite ville de Freudenberg est sous le choc. dpa

C'est encore l'effroi à Freudenberg, petite ville de Rhénanie du Nord-Westphalie après que deux filles de 12 et 13 ans ont poignardé Luise, 12 ans. Une habitante s'est confiée à RTL. Elle indique que rien ne laissait présager un tel drame. Elle connait l'une des agresseuses, «une enfant polie et très bien élevée», toujours serviable.

Elle a vu récemment Luise et ses deux agresseuses jouer dehors. «Elles faisaient tout ensemble». Leurs parents étaient amis. Ceux des deux jeunes filles incriminées ont quitté la ville, a indiqué RTL. Mais restent bien évidemment en contact avec leurs filles, pénalement pas responsables. Elles ont été confiées aux services sociaux et de protection de la jeunesse. Selon Bild, les comptes des deux préadolescentes sur les réseaux sociaux ont été fermés après un déferlement de menaces et d'insultes. Leurs photos ont été largement partagées, notamment sur TikTok.

Disparue samedi

Mardi, les deux jeunes filles avaient avoué avoir tué à coups de couteau leur camarade. L'affaire révélée par la police et le parquet au cours d'une conférence de presse est sans précédent dans l'histoire récente de l'Allemagne et reste exceptionnelle à l'échelle européenne.

Luise était portée disparue depuis qu'elle avait quitté samedi en fin d'après-midi le domicile d'une amie à qui elle avait rendu visite, non loin de Freudenberg (ouest), la ville de 17 000 habitants où résidait la victime. Environ trois heures après sa disparition, ses parents inquiets avaient alerté la police. Le corps sans vie de leur fille avait été retrouvé dimanche par la police dans un bois à quelques kilomètres de chez eux.

dpa

«De nombreux coups de couteau»

«Elle est morte après avoir perdu beaucoup de sang à la suite de nombreux coups de couteau», a expliqué le procureur de Coblence, Mario Mannweiler. Les deux suspectes «ont donné des informations sur l'affaire et ont finalement avoué les faits», a raconté Florian Locker, le responsable de la police de Coblence, ajoutant que leurs déclarations concordaient avec les faits.

Aucun élément n'a filtré sur l'identité des suspectes et le mobile présumé de leur acte. «C'est un sujet complexe et les raisons de leur geste sont à analyser en fonction de leur âge», a souligné M. Mannweiler. «Ce qui serait une motivation possible pour un enfant peut paraître complètement incompréhensible pour un adulte», a-t-il ajouté.

Ce drame en rappelle d'autres

Par l'âge des suspectes, ce drame rappelle notamment celui de Liverpool en 1993, quand Jon Venables et Robert Thompson, âgés de 10 ans à l'époque, avaient enlevé, torturé et tué le petit James Bulger, deux ans. Le corps du garçonnet avait été retrouvé deux jours plus tard à proximité d'une voie ferrée.