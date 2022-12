Tempête aux Etats-Unis: «Une des pires tempêtes que nous ayons jamais vues»

Tempête aux États-Unis : «Une des pires tempêtes que nous ayons jamais vues»

Alors que les États-Unis espèrent en avoir bientôt fini avec le «blizzard du siècle», qui a fait au moins 50 morts à travers le pays, les récits sur des familles terrifiées bloquées par la tempête ou des personnes mortes dans leurs voitures se multipliaient mardi. Le froid extrême qui s’est abattu depuis plusieurs jours sur les États-Unis a été accompagné d’importantes chutes de neige et de vents puissants, notamment dans la région des Grands Lacs, semant le chaos dans les transports routiers comme aériens et forçant l’annulation de milliers de vols autour de Noël.

Dans plusieurs aéroports, les mêmes scènes: des centaines de personnes faisant la queue après l’annulation de leur voyage et des bagages entassés. Les intempéries, décrites comme n’arrivant «qu’une fois par génération», devraient commencer à s’atténuer mardi sur l’Est et le Midwest. Mais elles ont tué au moins 50 personnes, dont 31 dans le seul comté d’Erie, qui comprend la ville de Buffalo, dans l’État de New York. Un bilan plus élevé est à craindre, selon les autorités, à mesure que les secours progressent et déblaient.