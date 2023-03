200 millions de dollars: Une des propriétés les plus chères au monde est à vendre

Il n’y a pas plus exclusif: «The Terraces» est la propriété la plus imposante et celle qui passe le moins inaperçue de l’île des Caraïbes.

«Moustique est une île privée paradisiaque. «The Terraces» est la propriété la plus grande et la plus connue de l’île», déclare dans un communiqué de presse, Edward de Mallet Morgan, de l’agence immobilière Knight Frank, responsable de la vente. Le bien est situé sur un terrain de 700 ares – et ressemble à un hôtel de luxe. Moustique possède sa propre petite flotte d’avions qui permet aux touristes et aux propriétaires de biens immobiliers de rejoindre l’île.