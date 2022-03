Gare de Luxembourg : Une descente de police pour calmer les riverains?

LUXEMBOURG - Alors que les riverains du quartier de la Gare, dans la capitale, expriment leur ras-le-bol, un vaste coup de filet antidrogue a été mené.

Il y a une semaine, Jean-François Filot, ostéopathe dans le quartier de la Gare, lançait un coup de gueule à l'adresse du ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch, pour dénoncer la situation alarmante dans le secteur et l'appeler de son aide. «24h sur 24, des dealers d'origine africaine jettent leurs détritus par terre, urinent et vendent en toute impunité leurs drogues aux passants... Ils se moquent haut et fort des policiers, d'une totale inefficacité», s'est-il insurgé, précisant que l'ensemble des riverains (particuliers et commerçants) n'en pouvaient plus.