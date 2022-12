En France : Une deuxième victime potentielle de Yannick Agnel a été auditionnée

Proche de l’entourage de l’ex-champion olympique français, la jeune fille a été entendue par la justice dans le cadre de l’enquête pour viol et agression sexuelle qui vise l’ancien nageur.

Le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) a annoncé jeudi qu’une deuxième victime potentielle avait été auditionnée dans le cadre de l’enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur visant l’ex-nageur champion olympique Yannick Agnel , confirmant une information de L’Equipe et de RTL.

«Profondément heurtée»

«La jeune fille était proche de l’entourage familial de Yannick Agnel», a précisé à l’AFP la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. «Le juge d’instruction n’a pas interrogé Yannick Agnel sur les faits relevés par supplétif, il devrait le faire sûrement dans le courant du début de l’année» 2023.

Dans un communiqué diffusé en fin d’après-midi, Edwige Roux-Morizot s’est par ailleurs dite «profondément heurtée» par la publication dans le journal L’Equipe «de l’intégralité du contenu de certains procès-verbaux émanant directement de l’information judiciaire» ouverte contre Yannick Agnel. Le secret de l’instruction a notamment pour «objectifs essentiels(...) le respect (...) du droit élémentaire et légitime des parties civiles, témoins, plaignants à ne pas se voir cités ou mis en cause publiquement, comme cela a été le cas», a insisté la procureure dans son communiqué.

«Soulagement»

Yannick Agnel, âgé de 30 ans, avait été mis en examen en décembre 2021 pour «viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans» et placé sous contrôle judiciaire. La plainte avait été déposée par la fille de son ancien entraîneur Lionel Horter, pour des faits remontant à 2016. Elle était alors âgée de 13 ans, et le nageur de 24 ans. Quelques semaines après cette mise en examen, le parquet avait élargi l’enquête en délivrant un réquisitoire supplétif pour des faits «d’atteintes sexuelles sur mineure de moins de 15 ans» sur une autre victime potentielle, a encore indiqué Mme Roux-Morizot à l’AFP.

L’avocate de Yannick Agnel n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP. L’un des avocats de la fille de Lionel Horter, Me Thomas Wetterer, a fait part à l’AFP de son «soulagement» : «Ça fait maintenant un an qu’elle est la cible de calomnies qui disent que sa plainte n’est que le fruit de l’instrumentalisation de son entourage pour se venger (d’un) litige commercial entre Yannick Agnel et le club». «Avec cette potentielle seconde victime, notre cliente est enfin dégagée de cette calomnie», a-t-il ajouté. «Le problème, c’est le comportement de Yannick Agnel avec certaines jeunes filles, ce n’est pas le fait de savoir si le club lui doit ou non 60’000 euros, ce qui d’ailleurs est un sujet réglé», a encore déclaré Me Wetterer.

Carrière de consultant

Yannick Agnel possède l’un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d’être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013. Il s’était reconverti dans l’e-sport et menait, jusqu’à l’annonce de la plainte et sa mise en examen, une carrière de consultant dans plusieurs médias, dont le groupe France Télévisions et franceinfo. Le nageur s’était également lancé dans l’écriture et devait publier un récit portant sur l’histoire de son grand-père, mais la publication du livre a été annulée par les éditions Arthaud.