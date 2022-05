En Afghanistan : Une dizaine de femmes défient les talibans contre le voile intégral

Une dizaine d'Afghanes ont manifesté, mardi, la plupart le visage découvert, dans les rues de Kaboul pour protester contre la décision des talibans de rendre obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public.

Le gouvernement a publié samedi un décret, approuvé par le chef suprême des talibans et de l'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, ordonnant aux femmes de couvrir intégralement leurs corps et visage en public. Les talibans ont précisé que leur préférence allait, au nom de la «tradition», à la burqa, ce voile intégral le plus souvent bleu et grillagé au niveau des yeux, mais que d'autres types de voile ne laissant apparaître que les yeux seraient tolérés.