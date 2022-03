Une double vie pas si secrète

Dans «Mr. Brooks», Demi Moore est sur les traces de Kevin Costner.

Père de famille et homme d’affaires à succès, Mr. Brooks (Kevin Costner) semble être l’homme idéal. Mais la nuit, il montre son vrai visage quand il suit ses pulsions meurtrières. Son secret risque d'être révélé quand un photographe le surprend en train de commettre un meurtre.

S’engage alors un jeu dangereux entre les deux hommes dans lequel s’immisce l’inspecteur Atwood (Demi Moore), chargée de l’enquête. Divorcée, elle ne vit que pour son travail et se lance à la recherche du tueur. Les deux personnages vont se répondre et le jeu du chat et de la souris s'engage.