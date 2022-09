Miami : Une drag-queen confondue avec Lady Gaga

C’est une séquence qui ne dure que quelques secondes, mais son contenu vaut le détour. Sur les images prises le 17 septembre 2022 à l’issue du concert de Lady Gaga à Miami, on peut voir une femme traverser la foule composée visiblement de fans de la chanteuse et escortée par un agent de sécurité prenant son job très au sérieux.

Brésilienne, Penelopy Jean se transforme en Lady Gaga depuis une dizaine d’années, relate NBC News qui a pu s’entretenir avec elle. «Je quittais le concert avec mes amis et quand je me suis retournée, six gardes étaient autour de moi. J’ai perdu mes amis et j’ai commencé à paniquer. Je suis certaine que c’est ce que ressent Gaga tout le temps», a-t-elle confié. Penelopy espère que la vraie Lady Gaga aura l’occasion de voir la vidéo: «Je pense que ça la fera rire».