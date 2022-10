Spectacle rare : Une éclipse partielle de soleil ce mardi au Luxembourg

Les astronomes amateurs pourront observer mardi une éclipse partielle de soleil dans la majeure partie de l'Europe, ainsi que dans certaines régions du nord-est de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le phénomène, lors duquel la Lune passe entre le soleil et la terre, cachant ainsi une partie de l'astre, débutera à 10h58 (heure de Luxembourg) en Islande et se terminera à 15h02 en Inde. Au Luxembourg, cet éclipse partielle commencera à 11h11 et sera visible environ deux heures, jusqu'à 13h04. Le point culminant se situera vers 12h07.