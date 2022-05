Formation : Une école pour découvrir le codage dès l'âge de 6 ans

BELVAL – L'école Algora, lancée cette année à Belval, propose de former les enfants au codage et à la robotique dès l'âge de six ans.

L'équipe de l’école Algora-Luxembourg, basée à Belval, veut enseigner la culture numérique aux enfants. Algora-Luxembourg

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder. Depuis le mois de mars, les enfants à partir de 6 ans peuvent découvrir la programmation informatique et la robotique grâce aux ateliers de l'école Algora, située à Belval. La structure, déjà présente en France, propose des journées découvertes, avant de lancer en septembre sa première rentrée officielle.

«L'idée n'est pas de préparer les développeurs de demain, mais plutôt de développer des compétences, stimuler la créativité et donner une culture numérique aux enfants», précise Emilie Pindor, co-fondatrice et coordinatrice de la formation.

À raison d'une heure trente par semaine, des groupes d'enfants âgés 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans construisent des petits robots et leur donnent des fonctions à l'aide de logiciels de codage simplifiés.

Partenariat avec des écoles

Les cours sont donnés par des formateurs, professionnels de l'informatique, ingénieurs ou étudiants en fin de formation. Le volume horaire annuel est estimé à plus de 40 heures, réparties sur trois trimestres, dont les droits d'inscription sont établis à 250 euros par trimestre.

«Nous travaillons à la mise en place de partenariats avec des écoles et des lycées et ces derniers se sont montrés très réceptifs», ajoute Emilie Pindor. Si les premières journées découvertes ont fait le plein, l'école, qui organisera encore des stages d'été, recrute encore des formateurs pour sa rentrée de septembre.