Au Luxembourg: Une éducation non formelle et des repas gratuits

«Apprendre de manière abstraite, lors d'un cours de maths, ce qu'est un volume ou une surface, c'est de l'éducation formelle. Apprendre de manière plus concrète, lors d'un atelier bois où l'enfant construit un objet, c'est de l'éducation non formelle», illustre Gérard Albers, vice-président de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg.

Pour qu'un maximum d'enfants puisse profiter de cette offre éducative, le ministère de l'Éducation nationale a prévu de rendre gratuits l'accueil et les repas de tous les enfants scolarisés à l'enseignement fondamental (à compter de l'obligation scolaire), pendant les semaines d'école, à partir de la rentrée 2022/2023. La gratuité de l'accueil concernera toutes les structures: maisons relais, foyers de jour et assistants parentaux, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. En dehors de ces horaires et lors des vacances scolaires, le barème du chèque-service accueil sera applicable.

Une enveloppe de 22 millions d'euros

Les familles pourront se familiariser de manière ludique avec l'éducation non formelle, ces samedi 14 et dimanche 15 mai, lors du Festival de l'enfance à Neümunster. Du 14 au 20 mai, des crèches, maisons relais, foyers scolaires, mini-crèches et assistants parentaux inviteront les parents et futurs parents à se joindre à leur quotidien. Portes ouvertes, ateliers et balades instructives seront proposés.