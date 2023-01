Polémique en Espagne : Une effigie de Vinicius pendue à un pont de Madrid, la presse scandalisée

Une bannière accrochée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le même pont, situé non loin du camp d'entraînement du Real, portait elle l'inscription «Madrid déteste le Real». Les médias espagnols ont dénoncé cette pendaison factice du jeune joueur de 22 ans comme une «attaque raciste» et une «menace sérieuse» contre l'attaquant du Real Madrid.

La police a indiqué à l'AFP qu'elle avait ouvert une enquête sur l'incident, sans apporter plus de précisions. «Nous exprimons notre plus ferme condamnation face à ces évènements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes et qui n'ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport», a réagi le Real Madrid dans un communiqué.