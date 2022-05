Tuerie d’Uvalde : Une élève de 11 ans s’est enduite de sang pour échapper au tireur

Âgée de 11 ans, Miah Cerrillo a expliqué comment elle avait tenté d’alerter la police depuis l’intérieur de l’école d’Uvalde où se trouvait le tireur.

Une élève de 11 ans, survivante de l’effroyable fusillade dans une école d’Uvalde au Texas, a raconté s’être enduite de sang et avoir fait la morte pour échapper au tireur qui venait de tuer ses camarades et professeures.

Dans un témoignage à la chaîne CNN, non filmé et sans citation directe, Miah Cerrillo a expliqué avoir utilisé le téléphone portable d’une professeure morte pour appeler la police et leur demander d’intervenir face à l’adolescent de 18 ans, qui a massacré mardi 19 enfants et deux enseignantes. Il s’agit du premier témoignage connu d’un survivant de cette fusillade.