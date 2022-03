Record historique : Une embellie inédite du marché de l’emploi en zone euro

Le taux de chômage de la zone euro a atteint en janvier son plus bas niveau historique, à 6,8% de la population active, en baisse de 0,2 point par rapport au mois précédent.

Le taux de chômage de la zone euro a atteint en janvier son plus bas niveau historique, à 6,8% de la population active, en baisse de 0,2 point par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi Eurostat. En décembre, cet indicateur était déjà tombé au plus bas depuis avril 1998, date à laquelle l’office européen des statistiques a commencé à compiler cette série. Le marché du travail profite du fort rebond de l’économie européenne depuis le printemps 2021, après la récession historique liée à la pandémie de Covid.

Pour l’ensemble de l’UE, le chômage a également atteint un plancher historique, à 6,2% en janvier. L’économie européenne, tirée par la France et l’Italie, a surmonté l’an dernier l’impact de la pandémie, enregistrant une croissance record. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 5,2% en 2021, comme dans l’ensemble de l’UE. Et les indicateurs de conjoncture étaient encore positifs pour les premiers mois de l’année, malgré les restrictions imposées par la nouvelle vague de contaminations au variant Omicron.

13,35 millions d’hommes et de femmes sans emploi dans l’UE

Mécaniquement, ces chiffres exceptionnels ont provoqué une embellie inédite du marché de l’emploi. Sur un an, en janvier, le chômage a baissé de 1,4 point dans la zone euro et de 1,3 point dans l’UE. Quelque 13,35 millions d’hommes et de femmes restaient cependant sans emploi dans l’UE, dont 11,23 millions dans la zone euro, selon Eurostat. La guerre en Ukraine, susceptible de pénaliser l’activité, jette une ombre sur les perspectives des prochains mois. Mais la Commission européenne ne croit pas, à ce stade, que l’économie soit menacée de récession.

Le conflit «va probablement avoir un impact négatif sur la croissance européenne, à travers les répercussions sur les marchés financiers, la pression accentuée sur les prix de l’énergie, des perturbations prolongées sur les chaînes d’approvisionnement et les effets sur la confiance» des consommateurs et des investisseurs, a reconnu mercredi le commissaire à l’Economie, Paolo Gentiloni. Pour autant, il estime pour l’heure que l’invasion de l’Ukraine par la Russie «ne va pas faire dérailler l’expansion en cours», même si elle va «l’affaiblir».

Bruxelles prévoit pour l’instant 4% de croissance du PIB en 2022, mais cette prévision devrait être abaissée lors d’une nouvelle estimation au printemps. Parmi les pays membres de l’UE, les taux de chômage les plus élevés en janvier ont été enregistrés en Espagne (11,2%), en Grèce (10,4%) et en Italie (8%). En France, 7,3% de la population active était au chômage, contre 3,5% en Allemagne. La République tchèque (1,9%) et la Pologne (2,8%) affichaient les plus faibles taux de personnes sans emploi.