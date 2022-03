Une employée fait tomber à l'eau un braquage

ECHTERNACH - Une tentative de braquage dans une station service, mercredi soir vers 21h30, a tourné court grâce à une employée particulièrement débrouillarde.

Armé d’une arme de poing et d’une bombe lacrymogène, il se présente, mercredi soir, dans une station service d'Echternach. En allemand et avec un fort accent de l’est, il demande alors de l’argent à une vendeuse qui travaille dans le dépôt de la station à ce moment là.

Celle-ci garde la tête froide et devant l'indécision de son agresseur, a le sang-froid nécessaire pour lui montrer la porte afin qu'il s'en aille. Elle réussit même à le pousser dans la salle des ventes. C'est alors qu'elle se munit d'un pack de quatre bouteilles et l'envoie dans la figure du braqueur. Puis elle menace d'en envoyer un deuxième, mais l'agresseur riposte et l'asperge avec une bombe lacrymogène. Finalement, l’homme s'enfuit à pied. L'employée est alors transportée à l’hôpital d’Ettelbruck.