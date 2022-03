Performance incroyable : Une enfant de 7 ans désignée MVP par Zlatan

Malea Emma a scotché tout le monde en interprétant l'hymne américain, dimanche. À commencer par le Suédois du LA Galaxy.

Elle n'a que 7 ans, s'appelle Malea Emma et, depuis quelques jours, elle est la nouvelle coqueluche du sport nord-américain. La raison: l'écolière californienne a bluffé les spectateurs et les téléspectateurs du match de MLS entre le Los Angeles Galaxy et les Seattle Sounders, dimanche dernier, grâce à son interprétation de l'hymne national américain.