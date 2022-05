Bande dessinée: Une enfant sauvée par ses amis réels et imaginaires

Rosa est une jeune fille qui se mêle peu à ses congénères. Trop solitaire, trop dans son monde. Celle qui ressemble à s’y méprendre à un garçon est parfois moquée. Elle ne se retrouve pas complètement seule, puisqu’elle parle sans cesse à son ami imaginaire, Aldo, une sorte de nounours ou bibendum qui la suit partout. L’héroïne s’invente un monde à deux, comme dans la série «Calvin et Hobbes».

Au départ, tout le monde semble s'opposer à elle. Ses camarades ne sont pas très gentils avec elle, les professeurs ne font pas attention à elle, tandis que ses parents, obsédés par une forme de minimalisme maladif qui les pousse à se débarrasser de tous leurs meubles et objets, s’occupent peu de leur fille. Un monde angoissant, en somme. Tout change lorsque Rosa se rapproche de Zoé, la première de la classe, surnommée «la fayotte».

Ode à l'amitié

Au départ distantes, les deux filles se rapprochent et se rendent compte que beaucoup de choses les unit. Jusqu’à la vie avec un ami imaginaire. Rosa s’intègre peu à peu dans son petit groupe d’amis, où tous se montrent solidaires. La fillette vit enfin de bons moments et n’est plus jugée sur son apparence peu conforme aux standards.