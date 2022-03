Kim Kardashian braquée : Une enquête ouverte pour vol et séquestration

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire dans l'enquête sur le braquage à Paris, début octobre, de la star américaine de la téléréalité.

L'information judiciaire, confiée à un juge d'instruction parisien, a été ouverte mardi pour «vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration», a précisé une source judiciaire. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultramédiatisée de 35 ans s'était fait braquer par cinq hommes dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week. Deux des voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bains. Aucun suspect n'a été pour le moment interpellé, mais plusieurs ADN ont été retrouvés dans l'appartement de la star et sont actuellement en cours d'exploitation, selon des sources proches de l'enquête.

Réentendue prochainement aux États-Unis

Kim Kardashian avait été rapidement entendue par la police, le 3 octobre, avant de s'envoler vers New York. «Elle pourrait être réentendue prochainement aux États-Unis ainsi que certains de ses proches présents à Paris au moment des faits", selon la source. Ces auditions pourraient être menées par le FBI. Les voleurs, repartis à vélo d'après les premiers éléments de l'enquête, avaient emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.