Angleterre : Une enseignante d’art faisait poser ses élèves de 15 ans topless

Le shooting photo a été réalisé dans le cadre d’un projet artistique scolaire. L’enseignante a été virée et est interdite d'enseignement pendant deux ans.

Le Huxlow Science College, situé dans le Northamptonshire, en Angleterre, n’a pas apprécié le shooting photo mis en place en 2017 par Emma Wright, 41 ans, et professeur d’art. Selon The Sun, l’enseignante a laissé ses élèves mineures prendre des photos pour le moins problématiques puisque plusieurs d’entre elles apparaissent topless ou dans des poses très suggestives. Après enquête de l’Agence de réglementation de l’enseignement britannique (TRA: Teaching Regulation Agency), l’enseignante a été renvoyée et est interdite d’enseigner pendant deux ans.