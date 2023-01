Images satellites: Une entreprise basée au Luxembourg a-t-elle aidé le groupe Wagner?

«Le Luxembourg prend très au sérieux cette inclusion par les États-Unis et l’accusation que l’entreprise chinoise Spacety China aurait fourni des images satellitaires de l’Ukraine à une entreprise russe, images qui auraient servi à l’effort de guerre russe contre l’Ukraine», ont indiqué les ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère de l’Économie et le ministère des Finances dans une prise de position commune, notant que «le Luxembourg était en contact avec la partie américaine en amont de la décision du Trésor américain».

D'éventuelles mesures nationales

Et d'indiquer que «le gouvernement luxembourgeois accorde la plus grande importance à une mise en œuvre efficace et robuste de sanctions internationales, tant économiques que financières, à l’encontre de personnes et d’entités au motif qu'elles compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine».