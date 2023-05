Artisanat au Luxembourg: Une entreprise sur cinq prévoit de réduire ses effectifs en 2023

14% des entreprises seulement prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires

Dans le détail, 21% des entreprises du secteur de la construction (dont le poids dans l'emploi de l'artisanat est de 55%), envisagent de licencier. La part est de 31% dans l'alimentation, 13% dans la mode, santé et hygiène, 18% dans la mécanique, et 22% dans la communication.

«Une vague de faillites après les congés d'été»

L'instance se montre notamment inquiète pour le secteur de la construction. «En se basant sur la baisse du volume du bâti autorisé (-22% entre 2021 et 2022), la réduction du carnet de commandes (39% des entreprises du secteur ont un carnet de moins de trois mois) et la diminution tendancielle du nombre d'actes de ventes (les «ventes sur plan» ont reculé de 26% entre 2021 et 2022), une crise, impliquant une vague de faillites et des pertes d'emplois significatives, s'annonce après les congés collectifs d'été», indique Tom Wirion.