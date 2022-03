Europe de l’est : Une épidémie de rougeole plane sur les Balkans

Le Monténégro enregistre le taux de vaccination au ROR le plus faible du monde. La montée en puissance des antivax par temps de Covid n’a rien arrangé et inquiète l’OMS.

Vanja a vacciné son fils aîné contre la rougeole mais s’est arrêtée là, refusant tout net d’inoculer le cadet. La psychologue de 44 ans, qui habite Podgorica, capitale du Monténégro, a basculé après avoir reçu un déluge d’avis et d’informations partagés dans un groupe en ligne. «Je ne fais pas confiance au système de vaccination. Nous manquons d’information et d’éducation», dit Vanja à l’AFP, qui souhaite taire son nom de famille. «Je ressens le poids de ma responsabilité et la décision n’a été ni simple ni facile».