Bande dessinée: Une épopée pleine de neige et d’histoire

Quelle mouche a piqué Sylvain Tesson? L’écrivain voyageur a eu l’idée saugrenue de refaire le voyage de la retraite de Russie en side-car ! Deux siècles après la campagne de 1812, qui a mené l’armée napoléonienne à sa perte sur les bords de la Moskova, il a accompli le même périple sur son drôle d’engin, en prenant soin de passer sur les mêmes routes, ou du moins par les mêmes villes. Une sorte de voyage initiatique pour ce passionné de culture russe et d’histoire.

L’improbable équipée, composée de trois Français et de deux Russes pas prêts qui les rejoindront plus tard, devra affronter les éléments. Comme la Grande Armée, elle doit braver la neige et le froid. «La piste était une balafre de boue gelée», dit Sylvain Tesson, dont le livre «Berezina» a été repris par Virgile Dureuil. Les voyageurs effectuent des crochets vers plusieurs lieux symboliques, comme le mémorial en l’honneur du général Koutouzov, ou le fameux pont à franchir sur la rivière Berezina, en Biélorussie. Sur la fin, ils effectuent un détour par le Luxembourg.