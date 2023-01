En Ukraine : Une équipe de «Quotidien» soufflée par une explosion

«On ne sait pas s’il y a eu des victimes. Ce que je peux dire, c’est qu’on était les seuls dehors, sur le parking devant notre hôtel. Ça faisait une heure qu’on était là. On était prêt pour le duplex», a détaillé Paul Gasnier, un peu plus tard dans l’émission de Yann Barthès. Le journaliste a affirmé qu’il ne savait pas «exactement» où la bombe avait explosé et que ça avait été «très bruyant»: «On avait de la poussière plein les yeux et plein la bouche. Une partie de l’entrée de l’hôtel s’est écroulée sur nous, les vitres ont volé en éclats. C’était très confus, on ne savait pas exactement ce qui s’était passé. On a eu très peur».