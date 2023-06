En Polynésie: Une équipe de voleurs de vanille démantelée

Six personnes, âgées de 24 à 51 ans et interpellées mardi sur les îles de Tahaa et Raiatea, seront jugées le 20 juillet pour vols et recels de vols aggravés. Cinq ont été placées en détention provisoire et une sixième sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès. Parmi elles figure une personne déjà connue pour ce type de vol et un acheteur professionnel de la filière vanille.