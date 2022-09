En Moselle : Une erreur à l'origine d'un incident à la centrale de Cattenom

Le 14 septembre à 1h41, les équipes de la centrale ont procédé à la consignation d’un filtre d’eau brute de la Moselle situé dans l’ouvrage d’arrivée et de rejets d’eau du circuit de refroidissement commun aux unités n°1 et 2. Pensant qu'il s'agissait de celui de l'unité 1 à l’arrêt pour maintenance et dont le réacteur est complètement déchargé de son combustible.