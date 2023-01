Argentine : Une erreur fatale de son petit ami cause la mort de ses quatre enfants

Un homme qui voulait faire des travaux sur sa maison a déposé 5 tonnes de matériel sur le toit. Celui-ci a cédé sous le poids. Quatre garçons de 4 à 10 ans ont été écrasés.

L’homme a été mis en examen pour homicide involontaire. Twitter

Un effroyable drame est survenu lundi à El Jagüel, dans la banlieue de Buenos Aires. Quatre enfants âgés entre 4 et 10 ans sont morts en raison de l’effondrement du toit de leur maison. Santino, Lorenzo, Benicio et Noah se trouvaient dans leur chambre quand plusieurs tonnes de gravats se sont effondrées sur eux. À ce moment-là, les deux frères les plus âgés étaient couchés sur leur lit et occupés sur leur téléphone, tandis que les jumeaux âgés de 4 ans dormaient paisiblement.

Trois des quatre victimes sont mortes sur le coup, leur frère a succombé sur la route de l’hôpital, rapporte The Sun. Par miracle, l’aîné de la fratrie, 15 ans, a survécu au drame: il dormait dans une autre chambre. Les cinq frères, leur mère et le compagnon de celle-ci s’étaient installés dans cette maison deux semaines auparavant. L’homme comptait entreprendre des travaux pour agrandir le logement et avait déposé, quelques heures avant l’accident, des tonnes de gravats sur le toit.

Celui-ci n’a pas supporté le poids et a cédé. Le beau-père des victimes, 51 ans, a été arrêté et mis en examen pour homicide involontaire. «Mes quatre enfants sont décédés, j’ai l’impression de mourir», a déclaré Pamela Nisi, 37 ans. Des habitants du coin et des membres de la famille ont lancé une collecte de fonds pour aider la trentenaire à financer l’enterrement de ses quatre garçons. En parallèle, l’enquête suit son cours.

Pamela Nisi venait d’emménager avec son compagnon et ses enfants. DR