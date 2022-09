France/Grand Est : Une escroquerie à la carte bancaire en Moselle et en Alsace

Cinq personnes ont été arrêtées pour des escroqueries au terminal de paiement dans le Bas-Rhin et en Moselle pour plus de 200 000 euros de préjudice, a indiqué mardi la gendarmerie nationale. «À ce jour, 68 victimes sont identifiées et le montant total des escroqueries s'élève à plus de 209 000 euros», a précisé la gendarmerie dans un communiqué.