Réforme des retraites en France : «Une étincelle pourrait tout embraser»

Une réforme impossible en France? «Les Anglais ont l’Irlande, les Américains les armes. Nous, on a les retraites», glissait récemment, fataliste, Édouard Philippe. L’ancien Premier ministre français a lui-même essuyé des manifestations contre son projet à points, finalement abandonné pour cause de Covid. Une majorité de Français s’oppose à la réforme. Mais Emmanuel Macron reste déterminé: «Cette année sera celle d’une réforme des retraites» appliquée «dès la fin de l’été», a-t-il martelé samedi lors de ses vœux.

Le report de sa présentation du 15 décembre au 10 janvier a permis à la cheffe du gouvernement d’entendre à nouveau, avant Noël, les groupes politiques. Puis, cette semaine, elle rencontre les partenaires sociaux, avant la présentation en conseil des ministres le 23 janvier. Or, l’ensemble des syndicats et l’essentiel des oppositions contestent le projet de l’exécutif de reporter progressivement l’âge de départ de 62 à 65 ans, ou à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation.

«Pas un totem»

Quelque 54% des Français sont défavorables à cette réforme, selon un sondage Harris-Interactive réalisé fin décembre et publié lundi. «Il n’y a que les retraités, les 65 ans et plus, qui se déclarent favorables», note Frédéric Dabi, directeur de l’institut Ifop. Élisabeth Borne espère néanmoins rallier Les Républicains, favorables à un report de l’âge. Elle doit à cet effet échanger avec leur président Éric Ciotti, ainsi qu’avec les chefs de groupes à l’Assemblée Olivier Marleix et au Sénat Bruno Retailleau.