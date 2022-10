Covid-19 : Une étude confirme un risque plus élevé de thrombose avec le vaccin AstraZeneca

Après le lancement des campagnes de vaccination anti-Covid début 2021, un lien a rapidement été suspecté entre les vaccins à vecteur viral – AstraZeneca et Johnson & Johnson - et la survenue de ces troubles sanguins. L'étude du BMJ, réalisée à partir de données de santé de millions de patients à travers plusieurs pays européens et aux États-Unis, confirme que ces thromboses sont plus fréquentes après le vaccin AstraZeneca, même si leur fréquence reste très faible: 862 cas pour plus d'un million de vaccinés.