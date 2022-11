Une étudiante chinoise espionnait des laboratoires à Metz et à Strasbourg

L'affaire révélée par Mediapart, a été relayée ce mercredi par Le Républicain Lorrain. Entre avril 2018 et septembre 2021, une étudiante chinoise, Wu Xuan, se serait livrée à des opérations d'espionnage dans des laboratoires de recherche à Metz (Moselle) et à Strasbourg (Bas-Rhin), en marge de ses études (doctorat en ingénierie).

Titulaire d'une bourse de la China Scholarship Council, organisme à but non lucratif relevant du ministère chinois de l’Éducation, la jeune femme s'est rapidement distinguée par un comportement pour le moins étrange. Elle a ainsi été surprise à plusieurs reprises en train de se connecter aux ordinateurs du laboratoire de Conception fabrication commande de l’École nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) de Metz, avec des identifiants différents des siens, une pratique interdite.