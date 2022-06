Football : Une ex-candidate de téléréalité chez les WAG's des Bleus

Coralie Porrovecchio, compagne de Boubacar Kamara, qui a fait ses premiers pas avec l'équipe de France, lundi soir, compte quatre fois plus de followers que son amoureux.

Le couple est ensemble depuis 2018 et a deux enfants.

S'il fait désormais partie de la famille des Bleus, sa compagne intègre elle aussi la famille des WAG's de l'équipe de France. Une femme de footballeur qui compte quatre fois plus d'abonnés que son compagnon sur les réseaux, c'est assez rare pour être souligné. La jeune femme n'est en effet pas inconnue du grand public puisqu'il s'agit de Coralie Porrovecchio, 1re dauphine de Miss Belgique en 2014, devenue star de la téléréalité, grâce à sa participation à la 9e édition de Secret Story en 2015, puis aux Anges ou encore à la Revanche des Marseillais.

Deux enfants et 2,2 millions d'abonnés

Comme souvent après ce genre de parcours, la jeune femme de 26 ans est aujourd'hui influenceuse et compte 2,2 millions d'abonnés sur Instagram. On la découvre notamment dans son rôle de maman puisqu'elle a eu deux enfants avec le footballeur: Leeroy, 2 ans, et Kingsley, 5 mois.