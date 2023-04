En Australie: Une ex-directrice d'école reconnue coupable d'agressions sexuelles sur mineures

Une ancienne directrice d'une école juive ultra-orthodoxe en Australie a été reconnue lundi coupable par la justice australienne d'un viol et d'une agression sexuelle sur mineur concernant deux de ses élèves, quinze ans après avoir tenté d'échapper à son arrestation en s'enfuyant en Israël.

Malka Leifer, ancienne enseignante en études religieuses et directrice de l'école Adass Israël de Melbourne (Sud-Est), a été reconnue coupable de 18 chefs d'accusation, dont le viol chez elle d'une élève et l'agression sexuelle de la sœur de celle-ci lors d'un voyage de classe.

«Cela t'aidera pour ta nuit de noces»

Elle a été blanchie de neuf autres chefs d'accusation. Mme Leifer, qui a toujours clamé son innocence, s'est assise les mains croisées et a regardé droit devant elle pendant la lecture du verdict. Selon l'acte d'accusation, Mme Leifer a violé une élève en 2006 après l'avoir invitée à dormir chez elle pour des «leçons de kallah», une sorte de cours d'étiquette avant le mariage. Elle a à plusieurs occasions dit aux élèves qu'elle les préparait à devenir des épouses, selon l'exposé du procureur Justin Lewis. «Cela t'aidera pour ta nuit de noces», aurait-elle dit à une élève après une agression sexuelle.

Arrêtée en 2018

Sa sœur, Elly Sapper, a déclaré que justice a été rendue, «même si le verdict d'aujourd'hui ne reflète peut-être pas correctement» les violences subies. Au terme de ce procès de sept semaines devant le tribunal de l'État de Victoria et une semaine de délibérations, le jury a reconnu Mme Leifer coupable d'avoir agressé sexuellement deux des trois sœurs. Dotée de la double nationalité australienne et israélienne, cette mère de huit enfants aujourd'hui quinquagénaire avait fui l'Australie pour Israël après le dépôt d'une plainte en 2008 et s'était installée avec sa famille dans la colonie d'Immanuel en Cisjordanie.